Двум участницам секты "Орден пути" дали 8,6 года колонии за продажу "защитных куполов"

От преступных действий подсудимых пострадало 9 человек.

Суд приговорил лидера секты "Орден пути" Гайву Тихомирову к 5 годам и 6 месяцам колонии, её активную участницу Татьяну Баранову – к 3 годам колонии. Обе женщины обвиняются в совершении преступления по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московского района Петербурга.

Организация эзотерического толка, созданная Гайвой Тихомировой, просуществовала с 2010 года. В течение шести первых лет Тихомирова и ее подельница Татьяна Баранова обманули около десятка граждан, "заработав" свыше 16,8 миллионов рублей. Тихомирова умело втиралась в доверие к клиентам и убеждала их в необходимости приобретения различных магических услуг, которые якобы обеспечивали защиту здоровья, жизни и семьи от негатива.

Баранова в то же время, предположительно, промышляла установкой неких защитных куполов. Стоимость одного обряда могла доходить до 300 тысяч евро, все деньги, естественно, мошенницы использовали по своему усмотрению.

Ранее мы писали, что бывший петербургский полицейский стал фигурантом дела о мошенничестве.

Фото: Piter.tv