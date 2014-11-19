Бывший петербургский полицейский стал фигурантом дела о мошенничестве

Лжеинвалид служил в полиции Фрунзенского района и в прошлом году опубликовал видео с жалобами о неполученной квартире.

Бывший петербургский полицейский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве: он оформил липовую инвалидность и получал фиктивные выплаты. Ранее он выкладывал видеоролик, где жаловался, что не получает положенную за службу квартиру. Об этом 3 августа сообщили в главке МВД по Петербургу и области.

Как рассказал представитель ведомства, мужчина получил две статьи: Мошенничество в сфере страхования и мошенничество при получении выплат. Известно, что лжеинвалид служил в полиции Фрунзенского района и в прошлом году опубликовал видео с жалобами о неполученной квартире. Вслед за этим руководство главка поручило разобраться в ситуации.

Выяснилось, что инвалидность была оформлена после выхода на пенсию, более того экс-полицейский вступил в сговор: "бывший сотрудник вступил в сговор с уполномоченными лицами и с их помощью получил поддельные документы о "липовой" инвалидности".

По данным ведомства, полицейскому уже успели выплатить 1,5 млн рублей за то, что он получил заболевание на службе. Собственная безопасность установила, что за оформлением фиктивной инвалидности мужчина обратился к сотрудникам ведомственного медучреждения МВД, которых задержали в январе этого года по подозрению в аналогичных преступлениях.

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