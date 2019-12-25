Суд вынес приговор хоккеисту по делу о взятке для уклонения от армии

Анвар Сулейманов не будет обжаловать решение суда.

Ленинский районный суд города Уфа приговорил бывшего представителя хоккейного клуба "Салават Юлаев" Анвара Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно. Такое наказание спортсмену вынесено по делу о покушении на подкуп сотрудника военкомата. Инстанция признала молодого человека виновным в уклонении от несения службы в армии.

Суд приговорил Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. судья

Напомним, что ранее государственный обвинитель попросил суд наказать Сулейманова штрафом в размере три миллиона рублей в пользу страны. Сторона защиты спортсмена попросила при вынесении приговора учесть тот факт, что хоккеист полностью признал вину. В своем последнем слове Сулейманов уточнил, что раскаивается в содеянном. После вынесения вердикта адвокат Гульшат Камалетдинова объяснила СМИ, что решение не будет обжаловано, так как оно устраивает фигуранта расследования. Она добавила, что суд переквалифицировал дело с "дачи взятки" на "покушение на дачу взятки".

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Фото и видео: Telegram / SHOT