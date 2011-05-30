Суд арестовал выходца из Украины за домогательства к 14-летней

Деркач просил у суда более мягкую меру. Суд выбрал СИЗО.

В пятницу, 2 сентября, Октябрьский суд Петербурга арестовал Александра Деркача. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что Деркач на тротуаре у дома 17 по Владимирскому проспекту домогался до 14-летней девочки-подростка, вопреки ее воле и желанию.

Следствие настаивало на аресте, так как обвиняемый является гражданином Украины и не имеет ни регистрации, ни места жительства на территории России. Деркач просил у суда более мягкую меру. Суд выбрал СИЗО.

Фото: Piter.tv