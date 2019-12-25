В Петербурге осудили мигранта за хулиганство и избиение подростка в электричке

Потерпевший получил сотрясение головного мозга, ссадины, гематомы и перелом носа.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Мухамадлатифджона Рахматова. Мужчину признали виновным в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью подростку. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что 1 сентября 2019 года после 11 часов вечера Рахматов, находясь в вагоне электрички "Петербург – Любань" завязал ссору с подростком, заявив, что ему не понравился его "косой взгляд". Мигрант повалил юношу на пол, сам уселся на него сверху, достал предмет, похожий на пистолет, и угрожающим тоном потребовал извинений. Случайный свидетель решил вступиться за молодого человека, но иностранец пригрозил проучить и его.

В результате обвиняемый обрушил на голову оппонента удары кулаками. Молодой человек получил сотрясение головного мозга, ссадины, гематомы и перелом носа. После случившегося нападающий вышел из электрички на станции "Фарфоровская".

В ходе следствия Рахматов частично признал свою вину, отрицая наличие у него оружия. Позже он даже раскаялся, но от дачи показаний отказался. Суд вынес окончательный приговор в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что суд удовлетворил иск петербурженки, которая перенесла неудачную операцию по увеличению груди.

Фото: Piter.TV