Суд удовлетворил иск петербурженки, которая перенесла неудачную операцию по увеличению груди

Женщине удалось получить сразу несколько компенсаций.

В Ленинский районный суд обратилась петербурженка, недовольная услугами частной медицинской клиники. Женщина обратилась к пластическому хирургу за увеличением и подтяжкой груди, но через несколько дней после операции заметила асимметрию. Теперь потерпевшая требует у учреждения выплатить 592 тысячи рублей в качестве компенсации 400 тысяч за моральный вред. Об этом сообщила пресс-служба судов

Отметим, что операция обошлась пациентке в 217 тысяч рублей. Она консультировалась с другими специалистами, которые посоветовали провести процедуру повторно.

Клиника отказалась выполнять требования петербурженки, однако позже суду удалось взыскать с компании полную стоимость услуги, покрытие убытков в размере 301 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей и штраф на 360 тысяч рублей. Кроме того, была заплачена государственная пошлина размером 8 684 рублей.

Ранее мы рассказали о том, что суд оштрафовал трех петербуржцев за неразмещение теста на коронавирус.

Фото: Piter.TV