Суд оштрафовал трех петербуржцев за неразмещение теста на коронавирус

Суд назначил каждому штраф в размере 7,5 тысяч рублей.

В Петербурге суд привлёк к административной ответственности семью за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Двое мужчин и женщина после возвращения из Турции в течение трех дней не разместили на Едином портале государственных услуг информацию о результатах лабораторных исследований на коронавирус.

Один мужчина и женщина не явились на суд. Третий член семьи явился в суд и заявил, что он после прилета был в поликлинике, но там делать тест ему не стали. Он сделал его в платной лаборатории, результат загрузил после получения, но на тот момент уже прошло три положенных дня. Также мужчина отметил, что 14 дней после приезда был дома на самоизоляции. Суд назначил каждому штраф в размере 7,5 тысяч рублей.

Ранее еще одного петербуржца оштрафовали за несвоевременное размещение результата теста на коронавирус.

Фото: Piter.TV