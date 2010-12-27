Мигрант избил подростка за косой взгляд в поезде "Петербург-Любань"

Потерпевший отправился на больничную койку с травмой головы и сломанным носом.

Поездка в вагоне пригородного поезда "Петербург-Любань" закончилась для 16-летнего подростка травмой головы и сломанным носом. По подозрению в хулиганской выходке задержали 18-летнего гражданина ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной полиции.

Правоохранителям стало известно, что мигранту не понравился "косой взгляд" подростка. Он повалил юношу на пол, достал пистолет и угрожающим тоном потребовал извинений. Случайный свидетель решил вступиться за молодого человека, но иностранец пригрозил проучить и его. В результате потерпевшего доставили в больницу с сотрясением мозга, сломанным носом, россыпью синяков и ушибов. Преступник успел сбежать.

Инцидент произошел 1 сентября. Однако подозреваемого удалось задержать только 20 сентября. Ранее мигрант был судим за грабеж и разбой. К уголовному делу о хулиганстве могут добавить еще одну статью "Угроза убийством".

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли таксиста, до смерти избившего женщину 23 года назад.

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