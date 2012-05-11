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Суд в Киеве продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября
Сегодня, 9:50
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Суд в Киеве продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября

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Политик собирается обжаловать постановление суда.

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест лидеру политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку до 7 сентября ( на два месяца). Рение озвучено судьей в пятницу 9 июля.

Печерский районный суд под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца до 9 сентября.

постановление инстанции

Украинский политик объяснил прессе, что решение суда считает нарушением законодательства УПК, поэтому сторона защиты его обжалует. Депутат Верховной Рады подчеркнул, что прокуратура нарушила сроки подачи ходатайства о продлении меры пресечения подозреваемому в госизмене.

Фото: Facebook / Сегодня

Теги: викто медведчук, госизмена, домашний арест, киев, опзж, печерский суд
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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