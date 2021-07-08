Медведчук прокомментировал продление срока следствия по его делу

В Киеве проводится судебное заседание по продлению меры пресечения для украинского политика,которого обвиняют в госизмене.

Руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что решение киевского суда продлить на полгода сроки следствия по делу о государственной измене связано с намерением ограничить его полномочия в качестве политика. Фигурант расследования является представителем Верховной Рады.

Вчера по представлению органов прокуратуры был продлен срок следствия до 11 ноября текущего года… Это я расцениваю как шаг, направленный на ограничение моих функций, действий и полномочий и как оппозиционного политика, и как народного депутата. Виктор Медведчук, украинский депутат

Подозреваемый напомнил, что у его родственников и коллег по партии "ОПЗЖ" прошли обыски. Эти мероприятия, которые состоялись в конце июня, он считает незаконными и направленными на преследование. напомним, что 13 мая Киевский суд выбрал для Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста. У него отобрали паспорт, чтобы политик не мог выехать за границу, а также заставили носить электронный браслет.

Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении Медведчуку срока ареста.

Видео: Facebook / Сегодня