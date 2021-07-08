Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении Медведчуку срока ареста

Политик отправлен под домашний арест до 9 июля.

Печерский суд в Киеве рассмотрит ходатайство о продлении оппозиционеру Виктору Медведчуку срока домашнего ареста. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале "Судебная власть Украины". Прокуратура требует оставить под стражей руководителя политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока меры пресечении Медведчуку объявляется открытым. Сергей Вовк, украинский судья

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила журналистам 11 мая о том, что Виктор Медведчук и Тарас Козак подозревается в уголовном деле о государственной измене и расхищении национальных ресурсов страны. В киевском суде 13 мая вынесли постановление Медведчуку о помещении его под круглосуточный домашний арест. Политик носит электронный браслет. Его вынудили сдать паспорт, чтобы он не мог уехать за границу. Фигурант дела отвергает обвинения, считая их политически мотивированными. Срок арест заканчивается 9 августа. Далее будет определена новая мера пресечения или продлена старая.

В Раде заявили о новых обысках в офисе ОПЗЖ и у родственников Медведчука.

Видео: YouTube / Судова влада України