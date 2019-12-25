Александра Коршунова передадут Америке.

Суд в Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова в США. Об этом журналистам рассказал адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца. По сведениям эксперта, в Верховном кассационном суде отклонили апелляцию на решение о выдаче Александра Коршунова Америке.

Суд подтвердил экстрадицию в США Джан Доменико Кайяцца, адвокат

Юрист объяснил, что топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации задержали 30 августа 2019 года. Россиянин пойман в аэропорту Неаполя по запросу представителей США. Власти Америки обвиняют Коршунова в промышленном шпионаже вместе с экс-сотрудниками итальянского подразделения американской GE Aviation. В декабре 2019 года суд Италии принял постановление об экстрадиции подозреваемого в США.

В настоящее время сторона защиты ждет получения мотивационной части приговора. Затем министр должен будет принять решение между США и Россией.

Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию.