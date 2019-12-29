Речь также идет о действии ДЭХ.

Суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа. Восстановление полуострова с РФ восприняли в Нидерландах как свидетельство процесса. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на полный текст решения инстанции. Ранее стало известно, что апелляционный суд 18 февраля принял решение в пользу акционеров компании.

Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности. Суд счел, что позиция РФ не поддерживается на других примерах ее международных договоров. Юристы пытались доказать, что Договор к Энергетической хартии применялся временно. Исключением стали положения, которые противоречили местному законодательству. Именно на данный документ опирались юристы против мажоритарных акционеров ЮКОСа.

Ранее ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского.