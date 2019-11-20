Гаагский суд обязал Россию выплатить $50 миллиардов по делу ЮКОСа

Москва будет бороться дальше за свои интересы.

Гаагский апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 миллиардов по делу ЮКОСа. Деньги перейдут бывшим акционерам компании. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова. Специалист защищает интересы России.

В Минюсте России заметили, что будут продолжать защищать интересы государства. Москва по-прежнему не считает предпринимателей добросовестными инвесторами. Они получали контроль над активами благодаря взяткам.

Ранее решение не в пользу РФ вынес третейский суд Гааги. Это произошло в июле 2014 года. Москва обратилась с жалобой на постановление. В апреле 2016 года Окружной суд гааги отменил решение. Представители закона пояснили, что рассматриваемое дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Ранее журналисты НТВ: Ходорковский вывел 51 млрд долларов из РФ.

