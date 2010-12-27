Журналисты НТВ: Ходорковский вывел 51 млрд долларов из РФ

Журналисты НТВ выпустили расследование о беглом олигархе Михаиле Ходорковском.

Журналисты НТВ выпустили расследование об олигархе Михаиле Ходорковском. В фильме рассказывается, как он вывел заграницу 51 млрд долларов. В связи с открывшимися обстоятельствами Генпрокуратура ведет дело в отношении экс-владельцев компании ЮКОС.

В документальном фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского" журналисты предполагают, что все богатства олигарха достались ему незаконно. По данным следствия, Ходорковский захватил власть над госкорпорацией ЮКОС используя взятки. Возможно, он переводил сотни миллионов долларов в обмен на компанию.

В 1995 году ЮКОС вышел из-под контроля государства и перешел к группе Ходорковского "Менатеп". Правоохранительные органы выяснили, что деньги компании перешли девелоперу Quadrum. СМИ предполагают, что организация позволила акционерам ЮКОСа вкладывать похищенные деньги в объекты недвижимости по всему миру.

Ранее журналисты выяснили, что Ходорковский сотрудничает с Алексеем Навальным. По данным СМИ, их связистом является муж юриста ФБК Любови Соболь, некросоциолог Сергей Мохов. Так олигарх финансирует деятельность блогера в России. По словам шеф-редактора МБХ-медиа Сергея Простакова из переписки с Моховым, "все сидят на деньгах Миши".

СМИ подозревают, что мошеннические схемы Ходорковского сделали его другом для спецслужб США, поэтому олигарх пытается продвигать прозападные интересы в России, а уже эту деятельность курирует ЦРУ.