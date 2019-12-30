ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Бизнесмену отказали в компенсации.

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Страсбургской инстанции предпринимателей оставили без компенсации по расследованию ЮКОСа. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на опубликованное решение ведомства.

Истцы надеялись получить с государства денежное возмещение. Суд не считает, что Россия нарушила статью 18 Конвенции о защите прав и основных свобод человека. В тексте закона говорится о том, что заключение фигуранта не должно служить политическим мотивам. Однако инстанция частично согласилась с тем, что истцы пострадали от нарушение права на справедливый суд. В частности, в читинском СИЗО им ограничивали право на общение с близкими. Также Ходорковский и Лебедев дважды понесли наказание за одно и тоже деяние.

Напомним, что суд рассматривал объединенную жалобу предпринимателей в течение 12 лет. Для каждого истца она стала третьей по счету.

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