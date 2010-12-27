Сторонница Навального отсудила у российских властей 6 тысяч евро

Женщину задержали во время несогласованной акции протеста.

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу петербурженки Катерины Корнеевой, которую задержали на несогласованной акции протеста в июне 2017 года. ЕСПЧ увидел в действиях властей нарушение сразу трех статей Конвенции по правам человека. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Корнеева требовала от российских властей компенсацию в размере 10 тысяч евро и 10,5 тысяч рублей. Однако ЕСПЧ удовлетворил требования петербурженки частично. Он обязал выплатить заявительнице 3200 евро за моральный вред и 2,5 тысячи евро за судебные издержки.

Несогласованная акция протеста сторонников Алексея Навального прошла в Петербурге в июне 2017 года. В этот день задержали 300 человек, в их числе оказалась Корнеева. Адвокат петербуженки рассказал, что ее без объяснения причин доставили в полицейский участок. Там ей предъявили обвинение по статьям "Невыполнение законного распоряжения должностного лица в связи с осуществлением его обязанностей" и "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Суд признал петербурженку виновной.

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Фото: Piter.TV