"Мельница" судится с аниматорами из-за нарушения прав на Лунтика

Агентство праздников получило иск на сумму 10 тысяч рублей за использование ростовой куклы без разрешения.

Петербургская студия анимационного кино "Мельница" подала иск на аниматоров, которые без разрешения использовали ростовую куклу Лунтика - мультипликационного героя с двойными ушами и фиолетовым окрасом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Создатели Лунтика обратились в Приморский районный суд с иском к Ирине Мейстер. По словам истца, 19 июля 2018 года на интернет-сайте с доменным именем "праздник-химки.рф" было размещено объявление, в котором предлагалось заказать на праздник ростовую куклу Лунтика. Никаких лицензионных соглашений "Мельница" с агентством праздников не заключала. Анимационная студия сочла использование образа персонажа недобросовестной конкуренцией и потребовала компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Слушание по делу назначено на 27 ноября.

Ранее "Мельница" показала подружку Лунтика.

Фото: скриншот YouTube / "Лунтик"