"Мельница" судится с аниматорами из-за нарушения прав на Лунтика

Петербургская студия анимационного кино "Мельница" подала иск на аниматоров, которые без разрешения использовали ростовую куклу Лунтика - мультипликационного героя с двойными ушами и фиолетовым окрасом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Создатели Лунтика обратились в Приморский районный суд с иском к Ирине Мейстер. По словам истца, 19 июля 2018 года на интернет-сайте с доменным именем "праздник-химки.рф" было размещено объявление, в котором предлагалось заказать на праздник ростовую куклу Лунтика. Никаких лицензионных соглашений "Мельница" с агентством праздников не заключала. Анимационная студия сочла использование образа персонажа недобросовестной конкуренцией и потребовала компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Слушание по делу назначено на 27 ноября.
Ранее "Мельница" показала подружку Лунтика.
Фото: скриншот YouTube / "Лунтик"
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