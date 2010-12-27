"Мельница" показала подружку Лунтика 

Возможно, девочку будут звать "Луня".

Во вторник, 27 августа, стало известно как будет выглядеть подружка Лунтика. Изображение одного из вариантов появилось в распоряжении 78.ru.

У нового персонажа есть челка и своеобразные завитушки. Девочка-лунтик представлена в желтом цвете. Известно, что новый персонаж попадает на землю, как и главный герой мультсериала, падает с Луны.

Пока образ персонажа окончательно не проработан, потому что сейчас мы разговариваем и образ один, а вечером в голову может прийти что-то новое и всё поменяется сказано в сообщении

В анимационной студии "Мельница" уточили, что это один из вариантов нового персонажа для мультсериала. Имя для героини еще не выбрали. Возможно, девочку будут звать "Луня". О том, когда она появится в мультфильме пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix выпустили трейлер французского хоррора "Марианна".

Фото:скриншот из мультсериала "Лунтик"