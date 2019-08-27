Netflix выпустили трейлер французского хоррора "Марианна"

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер французского хоррор-сериала "Марианна" (ориг. - "Marianne"). Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.
Сюжет проекта разворачивается вокруг писательницы, которая понимает, что ее страшные романы воплощаются в реальность. Она принимает решение вернуться в свой родной город, чтобы встретиться с демонами из своего прошлого, которые вдохновляют ее писать.
Премьера проекта запланирована на 13 сентября.
Ранее Netflix выпустили первый трейлер продолжения сериала "Во все тяжкие" под название "Эль Камино: Во все тяжкие".
Видео: YouTube/Netflix
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