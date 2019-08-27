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Netflix выпустили трейлер французского хоррора "Марианна"

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Премьера проекта запланирована на 13 сентября. 

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер французского хоррор-сериала "Марианна" (ориг. - "Marianne"). Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании. 

Сюжет проекта разворачивается вокруг писательницы, которая понимает, что ее страшные романы воплощаются в реальность. Она  принимает решение вернуться в свой родной город, чтобы встретиться с демонами из своего прошлого, которые вдохновляют ее писать.

Премьера проекта запланирована на 13 сентября. 

Ранее Netflix выпустили первый трейлер продолжения сериала "Во все тяжкие" под название "Эль Камино: Во все тяжкие".

Видео: YouTube/Netflix

Теги: netflix, марианна
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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