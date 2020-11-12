Суд сократил сроки осужденным по делу о теракте в метро Петербурга

Трагедия произошла 3 апреля 2017 года.

Апелляционный военный суд на базе первого Западного окружного военного суда сократил сроки заключения некоторым осужденным по делу о теракте в петербургском метро. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В декабре прошлого года Судья второго Западного окружного военного суда вынес приговоры 11 обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга. Позже все осужденные подали апелляцию на приговор.

Так, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов приговорены к 27 годам 10 месяцам колонии строгого режима (вместо 28 лет); Ибрагимжон Эрматов – к 26 годам 10 месяцам (вместо 27 лет); Содик Ортиков – к 21 году 11 месяцам лишения свободы (вместо 23 лет); Шохиста Каримова, Дилмурод Муидинов, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов – к 19 годам 11 месяцам (вместо 20 лет); Сайфилла Хакимов и Бахрам Эргашев – к 18 годам 11 месяцам колонии строгого режима (вместо 19 лет). Главному обвиняемому в теракте, Аброру Азимову, приговор не изменили. Он по-прежнему приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также каждый обвиняемый должен заплатить штраф на сумму от 500 до 700 тыс. рублей.

Трагедия в петербургском метро произошла 3 апреля 2017 года. Самодельное взрывное устройство с поражающими элементами сработало в вагоне поезда, который двигался по перегону между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". От взрыва – на месте или позднее в больнице – погибло 16 человек. В память о погибших петербуржцы просили поставить в метро мемориальную доску.

В апреле этого года одна из пострадавших в результате теракта в петербургском метро взыскала с подземки ещё 1,5 млн рублей.

Фото: объединенная пресс-служба судов города