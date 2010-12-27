Суд продлил срок задержания активисту Иванкину на 72 часа

Обвиняемому дали время на предоставление доказательств невиновности.

Василеостровский районный суд продлил активисту Иванкину срок задержания за акцию по осквернению могил. Инстанция отложила избрание меры наказания в отношении местного жителя. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов по региону.

Молодой человек пробудет под стражей в течение 72 часов. Павел Иванкин подозревается в надругательстве над местами захоронения. Ходатайство прокурора удовлетворено. Стороне обвинения суд предоставил время для предоставления доказательств невиновности. Противоположная сторона рассчитывает на арест юноши.

Напомним, что дело связано с недавней акцией протеста на Смоленском кладбище. Активисты движения "АгитРоссия" установили на надгробных памятниках фотографии известных российских политиков, звезд медиаиндустрии и шоу-бизнеса. Мероприятие сопровождалось фразой "То, чего действительно хотят россияне". Снимки с траурной лентой изображали Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Соловьева, Тимати и других. В пятницу 20 сентября за данную выходку полиция возбудила уголовное дело. В квартирах участников акции прошли обыски. Оперативники нашли вещи, свидетельствующие о причастности нескольких активистов к организации данного события.

Ранее Piter.tv писал о том, что СПЧ попросил отменить приговоры Павлу Устинову и Константину Котову.

Фото: Telegram/ Агит Россия