На Смоленском кладбище активисты разместили фотографии политиков

В частности, на кладбище появились портреты Дмитрия Медведева, Владимира Путина, Сергея Собянина, Владимира Соловьева.

Неизвестные провели акцию под названием "Чего на самом деле хочет народ" на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал "Агит Россия".

В рамках этой акции на безымянные могилы были приклеены лица известных в России политиков, телеведущих, певцов. В частности, на кладбище появились портреты Дмитрия Медведева, Виталия Милонова, Владимира Путина, Сергея Собянина, Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева и Тимати.

При этом активисты подчеркнули, что "граждане России хоть раз в жизни думали о смерти этих людей".

Ранее активисты Центрального района напомнили властям о необходимости развития инфраструктуры на территории.

Фото: Telegram/ Агит Россия