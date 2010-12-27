Активисты Центрального района напомнили властям о необходимости развития инфраструктуры на территории

На Кременчугской улице появились таблички с надписью "Здесь могло быть...".

Активисты Центрального района устроили флешмоб "Здесь могло быть" в жилых кварталах на Кременчугской. Жители района установили таблички, которые напоминают от отсутствии спортивной площадки или зеленых насаждений на определенном месте. Создателями выступили участники группы ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания".

По словам авторов, вместо табличек, например, с надписью "Здесь мог быть детский сад" может встать неравнодушный житель района, к которому присоединятся другие люди.

"Городские власти всем своим видом показывают, что не готовы сиюминутно решать злободневные вопросы, откладывая их в долгий ящик. А надежды на то, что жители не будут биться за свои права, уже начали рушиться как карточный домик", - написали в группе.

Таким образом участники хотят привлечь внимание к пустырям, на которых могли бы появиться площадки, места для выгула собак, дорога для общественного транспорта.

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Фото: vk.com/mytndvor