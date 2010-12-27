Протестная акция на Смоленском кладбище обернулась для участников обысками

К двоим участникам акции наведалась полиция.

Акция на Смоленском кладбище стала поводом для правоохранительных органов провести обыски у активистов. Об этом через telegram-канал сообщили представители движения "Агит Россия".

Пресс-служба организации объяснила, что полиция наведалась в дома к активистам Андрею Жексимбаеву и Павлу Иванкину. Ранее молодые люди устроили перформанс с размещением "посмертных" фотографий политиков, журналистов и музыкантов, которых посчитали наиболее лоялистски настроенными. В движении добавили, что оперативники приходили в рамках расследования уголовного дела. Однако подробности им не раскрыли.

Напомним, что траурная акция состоялась в Петербурге 19 сентября. Среди вывешенных фотографий на кладбище можно было найти лицо президента страны, премьер-министра, губернатора Петербурга. Активисты назвали этот проект "Чего на самом деле хочет народ".

Ранее Piter.tv писал о том, что СК Петербурга возбудил уголовное дело за наезд на полицейского.

Фото: Telegram/ Агит Россия