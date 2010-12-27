СК Петербурга возбудил уголовное дело за наезд на полицейского

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего иностранца, напавшего на представителя полиции. Уроженец Таджикистана подозревается в применении насилия. Инцидент произошел вечером 20 сентября.
Обвинение считает, что предполагаемый преступник припарковал иномарку "Опель Астра" в запрещающей для этого зоне - на 2-ой Советской улице. Инспектор попросил гражданина убрать транспортное средство, а также предъявить водительские права. В ответ шофер начал нецензурно выражаться, а после наехал автомобилем на пострадавшего.
Жертва получила травму ног. В настоящее время подозреваемый задержан.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы выложили в сеть видео со "мстительным" шлагбаумом.
Фото: Piter.tv
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