Петербуржцы выложили в сеть видео со "мстительным" шлагбаумом

Водитель сломал не только шлагбаум, но и автомобиль.

Петербуржцы выложили в социальную сеть "Вконтакте" ролик с камеры видеонаблюдения. На нем зафиксирован выезд автомобиля через шлагбаум. На кадрах заснято, как водитель неумело пытается провести транспортное средство через преграду.

Мужчина за рулем заплатил за нахождение на стоянке и ему даже изначально удалось проехать под шлагбаумом. Затем тот опустился. Автомобилист вместо того, чтобы выехать на улицу, скатился вниз к парковке и повредил и машину, и шлагбаум. Последний согнулся и залез в открытое окно иномарки. Затем он разбил заднее стекло.

Пользователи интернета заметили, что давно не видели настолько смешного выезда. Автор поста так и не написал место, в котором произошел данный инцидент.

Ранее Piter.tv писал о том, что на "Скандинавии" после ДТП от иномарки осталась половина.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

