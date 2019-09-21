На "Скандинавии" после ДТП от иномарки осталась половина

Вторую часть водитель потерял во время движения.

Утром на трассе "Скандинавия" петербуржцы заметили автомобильную аварию. На 51-ом километре дороги автомобилист потерял половину машины. Фотографии и видео с результатом ДТП очевидцы разместили в социальных сетях.

На кадрах видно, что синяя иномарка действительно имеет только переднюю часть корпуса. Задние сиденья оказались безвозвратно потеряны. Известно, что шоферу пришлось совершить аварийную остановку на крайней левой полосе дороги.

Синий сломался. Полчаса назад он стоял в крайней левой полосе на "аварийке". Видимо, решил съехать на обочину и не получилось. Или в левом его не заметили прокомментировали ситуацию другой участник движения

В настоящее время причину потери машиной половины выясняет полиция. Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Свердловской набережной скорая забрала пострадавшего в аварии водителя "Мерседеса".

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