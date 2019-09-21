На Свердловской набережной скорая забрала пострадавшего в аварии водителя "Мерседеса"

Мужчину увезли с места ДТП медики скорой помощи.

На Свердловской набережной столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел на пересечении с улицей Ватутина. Участниками дорожного конфликта стали "Мерседес-Бенц" и "Ниссан Микра". Об этом сообщил наш мобильный корреспондент.

Очевидец объяснил, что бригада скорой помощи забрала водителя "Мерседеса". Сведений о состоянии пострадавшего у нашего источника нет. Однако он заметил, что авария собрала на участке значительную пробку. О состоянии здоровье второго шофера также данных нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Славы в массовой драке сошлись 16 человек.

Фото и видео: Piter.tv

