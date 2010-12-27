На Славы в массовой драке сошлись 16 человек

Во Фрунзенском районе Петербурга две диаспоры не поделили город. На проспекте Славы столкнулись мужчины, представляющие две национальности. Массовая драка закончилась побегом от полиции. Еще пятеро человек были госпитализированы. Инцидент произошел в ночь на 21 сентября.
Местные жители рассказали, что услышали крики и звуки борьбы на пересечении с Бухарестской улицей, вблизи не открывшейся станции метро "Проспект Славы". В правоохранительные органы сообщение об уличной разборке поступило около 5 часов утра. Оперативники установили, что в драке принимали участие 16 граждан. Изначально они спорили и оскорбляли друг друга, а после не смогли удержаться от физического насилия. Один из злоумышленников достал нож и начал им размахивать.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Брянцева петербуржец устроил стрельбу на улице.
Фото: Piter.tv
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А национальности указать слабо или опять толерантность преславутая. Эта чернота как дома проводит разборки, а мы всё терпим. Потом будет хуже чем в Германии.