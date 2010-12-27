На Брянцева петербуржец устроил стрельбу на улице

Госпитализированы двое мужчин.

Правоохранительные органы Петербурга забрали в отделение безработного, стрелявшего по местным жителям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Калининском районе по улице Брянцева. Местные жители рассказали, что услышали звуки выстрелов около часа ночи. Он сразу же вызвали оперативников. Прибывшие ко 2 дому представители закона увидели на улице гражданина с оружием в руках.

В руках у преступника находился травматический пистолет. Пули попали в двоих мужчин. Теперь 42-летнего злоумышленника обвиняют в покушении на убийство. Подозреваемый заявил, что решил проучить жертв во время возникшей ссоры. Теперь оба противника находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Ранее Piter.tv писал о том, что на трассе Скандинавия петербуржцы заметили умершего у обочины лося.

Фото: Piter.tv

