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На трассе Скандинавия петербуржцы заметили умершего у обочины лося
Сегодня, 13:23
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lesjasap

На трассе Скандинавия петербуржцы заметили умершего у обочины лося

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Причина смерти животного для них неясна.

Днем 21 сентября петербуржцы заметили при выезде из города трагический инцидент. На трассе Скандинавия в направлении Финляндии на обочине умер лось. Дикое животное лежало на траве и не двигалось. Видимых повреждений на теле сохатого автомобилисты не нашли.

В социальных сетях предположили, что лося сбил невнимательный шофер. Однако поблизости ни следов резкого торможения, ни прочих знаков причастности машин к гибели животного не найдено. Очевидцы позвонили в специальные службы, чтобы те убрали труп с обочины дороги.

Ранее Piter.tv писал о том, что очевидцы рассказали о лосиных скачках на КАД.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП Признавашки
 

Теги: лось, скандинавия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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