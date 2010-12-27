Очевидцы рассказали о лосиных скачках на КАД

Сохатый перепрыгнул через дорожные ограждения и перебежала перед двумя большегрузами.

Днем 19 сентября автомобилисты заметили на КАД лося, который устроил забег поперек проезжей части. Об этом пишет "Фонтанка".

Животное заметили в зоне проведения ремонтных работ. Лось перебежал дорогу, перепрыгнул через два ограждения и пробежал в нескольких сантиметров от двигающихся на встречу большегрузов.

Очевидцы рассказали, что сохатый пересекал дорогу в зоне лесополосы и бежал в сторону Ленобласти. Ни лось, ни водители не пострадали.

Ранее мы писали, что молодой лось попал в "заложники" в промзоне в Шушарах.

Фото: pixabay.com