Очевидцы рассказали о лосиных скачках на КАД

Днем 19 сентября автомобилисты заметили на КАД лося, который устроил забег поперек проезжей части. Об этом пишет "Фонтанка".
Животное заметили в зоне проведения ремонтных работ. Лось перебежал дорогу, перепрыгнул через два ограждения и пробежал в нескольких сантиметров от двигающихся на встречу большегрузов.
Очевидцы рассказали, что сохатый пересекал дорогу в зоне лесополосы и бежал в сторону Ленобласти. Ни лось, ни водители не пострадали.
Ранее мы писали, что молодой лось попал в "заложники" в промзоне в Шушарах.
Фото: pixabay.com
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