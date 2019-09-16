Молодой лось попал в "заложники" в промзоне в Шушарах

Самец никак не может найти дорогу обратно в лес.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что в Шушарах около недели бродит заблудившейся лось. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам очевидцев, молодой самец не может преодолеть западню в виде узкого лабиринта между Московским шоссе, строящейся СПАД и железной дорогой. Для того, чтобы лосю попасть "домой" ему необходимо обойти терминалы и микрорайоны Ленсоветовский и Славянка. Кроме того, животное должно пересечь Колпинское шоссе.

Напомним, что осенью у лосей начинается гон. Самцы выходят из леса в поисках самки и нередко попадают под машину. МЧС просит петербуржцев быть бдительнее. Особенно опасными считаются часы с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

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Видео:фонтанка



