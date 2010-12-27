В Петербурге нашли просроченную мясную продукцию

Изъято 43 кг опасных для населения полуфабрикатов.

Из оборота ООО "РауПит", производящего мясные полуфабрикаты, изъято 43 кг опасной мясной продукции, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петроградского района.

Компания не соблюдала ветеринарно-санитарное законодательство. В ходе проверки выясниллось, что часть сырья не имеет информации о сроках годности, дате производства, наименовании и производителе, а также необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. В числе проверенной продукции нашли и просроченную. Кроме того, организация неправильно утилизировала биологические отходы, что привело к очередному нарушению.

Компании грозит административная ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства.

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Фото: Piter.tv