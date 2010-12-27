Ресторан "Марчеллис" не хочет прекращать войну с жильцами

Борьба идет уже четыре года.

Ресторан "Марчеллис" не прекращает работу после многолетних жалоб жильцов, передает пресс-служба Комиссии по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленобласти. Жители дома 205 по Московскому проспекту с 2015 года страдают из-за вибрации, запахов и шумов от гастрономического соседа с первого этажа. Все эти годы они ведут борьбу с рестораном по факту незаконной установки кондиционеров на фасаде дома.

Еще в июле этого года комитет по градостроительству и архитектуре в ответ на жалобы жильцов подтвердил, что кондиционеры размещены самовольно, а это нарушает законодательство о благоустройстве. Информацию передали в администрацию Московского района, Государственную жилищную инспекцию и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу. Однако и по сей день ресторан продолжает работать, не устранив нарушения. Вибрация в жилых квартирах продолжается.

От ресторана запросили разрешительную документацию, и если таковая будет отсутствовать, "Марчеллису" придется демонтировать мешающие кондиционеры. В случае необходимости жильцы просят начать с рестораном судебный процесс.

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Фото: пресс-служба Комиссии по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленобласти.