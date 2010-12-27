СПЧ попросил отменить приговоры Павлу Устинову и Константину Котову

По мнению совета, авторитету правовой системы России наносится серьезный ущерб.

В понедельник, 23 сентября, Члены Совета по правам человека попросил отменить приговоры Павлу Устинову и Константину Котову. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Совет приветствует инициативу органов прокуратуры по изменению меры пресечения П. Устинову, однако считает ее недостаточной, поскольку в данном случае речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. В этой связи обвинительный приговор П. Устинову, по мнению Совета, подлежит отмене сказано в сообщении

По мнению совета, суд обязан был руководствоваться правовыми позициями, содержащимися в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П "По делу о проверке конституционности положений ст. 212.1 УК РФ в связи с жалобой гражданина И.И.Дадина".

Напомним, что актера приговорили к 3,5 годам за нападение на омоновца. Генпрокуратура уже попросила заменить на условный срок. Позже актера отпустили под подписку о невыезде. Прокурор заявила, что "тяжесть преступления никуда не делась". За Устинова лично поручился Константина Райкин. Павел будет находиться на свободе до рассмотрения апелляционных жалоб.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский суд вынес приговор изготовителям фальшивых документов для мигрантов.

Фото:Pixabay

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