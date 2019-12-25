Суд продлил арест дочери экс-главы регионального Ростехнадзора Слабикова

Елена Слабикова останется под домашним арестом до 11 июля.

Санкт-Петербургский городской суд постановил продлить домашний арест Елене Слабиковой, дочери бывшего руководителя регионального Ростехнадзора Григория Слабикова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В четырех стенах женщина останется до 11 июля, ей разрешено гулять до 7 часов и разговаривать с тремя близкими людьми. Слабикова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве вместе с отцом. Их обвиняют в хищении более 5 миллионов рублей, которые должны были перейти на счета нескольких строительных фирм. Кроме того, в запасах у родственников было 150 миллионов рублей, а сам Слабиков получал на постоянной основе взятки.

Ранее мы писали, что и экс-директору "Метростроя" Александрову продлили домашний арест.

Фото: Piter.TV