Экс-директору "Метростроя" Александрову продлили домашний арест

Заключение продлится до 5 июня.

Дзержинский районный суд Петербурга постановил продлить домашний арест экс-директора "Метростроя" Николая Александрова, обвиненного в крупных хищениях. Заключение Александрова продлится до 5 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сообщник экс-директора предприятия Кузьменко также остался под стражей до июня, мужчина возражал и просил домашний арест. Возможный соучастник дела Болотов получил новую меру пресечения – арест заменили запретом определенных действий.

Напомним, сообщники объединились ради заключения фиктивного договора на поставку сырья для "Метростроя", афера проводилась под видом исполнения госконтрактов. Хитрость чиновников принесла ущерб в 178 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге привлекли к административной ответственности петербуржца, который нарушил самоизоляцию.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга