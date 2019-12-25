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В Петербурге привлекли к административной ответственности петербуржца, который нарушил самоизоляцию
Сегодня, 12:30
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге привлекли к административной ответственности петербуржца, который нарушил самоизоляцию

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Петербуржец 25 марта прибыл из Катара в Россию, однако не смог усидеть дома положенные две недели.

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что в Петербурге привлекли к административной ответственности петербуржца, который нарушил самоизоляцию. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Как оказалось, петербуржец прибыл из Катара 25 марта. Однако молодой человек не смог усидеть дома на двухнедельном карантине и нарушил самоизоляцию. Суд Петербурга оштрафовал нарушителя на 500 рублей.

Отмечается, что в общей сложности мировым судьям города поступило 36 материалов о нарушении петербуржцами карантина. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Общество,

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Андреев Александр
Сегодня 13:00

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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