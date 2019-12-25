Петербуржец 25 марта прибыл из Катара в Россию, однако не смог усидеть дома положенные две недели.

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что в Петербурге привлекли к административной ответственности петербуржца, который нарушил самоизоляцию. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Как оказалось, петербуржец прибыл из Катара 25 марта. Однако молодой человек не смог усидеть дома на двухнедельном карантине и нарушил самоизоляцию. Суд Петербурга оштрафовал нарушителя на 500 рублей.

Отмечается, что в общей сложности мировым судьям города поступило 36 материалов о нарушении петербуржцами карантина.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ввели всеобщую самоизоляцию.

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