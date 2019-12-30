Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову до 25 сентября

Фигурант расследования будет под арестом до 25 сентября.

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил адвокат фигуранта расследования Равиль Тугушев. Постановление принято днем 19 июня.

Срок ареста продлен на три месяца - до 25 сентября 2020 года Равиль Тугушев, адвокат Рамиля Шамсутдинова

На данный момент известно, что Шамсутдинов будет находиться под арестом до 25 сентября. Напомним, что подозреваемый обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части на территории Забайкальского края. Трагедия произошла 25 октября 2019 года. Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Жертвами стали восемь человек. Еще двое оказались ранены. По словам стрелка, причиной жестокой расправы с сослуживцами стали неуставные отношения. Сейчас молодой человек обвиняется по статьям за убийство двух и более человек, а также покушение на убийство двух и более лиц. Солдату может грозить пожизненное заключение.

Опубликовано письмо Рамиля Шамсутдинова из СИЗО.

Фото: Pixabay

Видео: YouTube / Минобороны России