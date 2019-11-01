Суд признал законным причисление ФБК к иноагентам

Адвокаты не смогли оспорить решение предыдущей инстанции.

Замоскворецкий суд Москвы признал законным причисление ФБК к иностранным агентам. Инстанция поддержала постановление Минюста о признании Фонда борьбы с коррупцией Навального иноагентом и дальнейшее внесение НКО в перечень подобных юридических лиц. Об этом сообщил "Интерфакс".

Юристы пытались добиться отмены данного решения, но судья Нелли Рубцова не нашла оснований для этого. Напомним, что ФБК стано иноагентом 9 октября из-за перечислений денег из Испании и США. Правоохранительные органы обвинили НКО в отмывании денежных средств, счета компании заблокировали. Следственный комитет организовал в офисах и квартирах сотрудников фирмы обыски.

Известно, что деньги перешли на счета уже после начала расследования. Директор ФБК заявил, что в таких случаях НКО всегда возвращало переводы, но из-за "заморозки" банковских операций не смогла этого сделать в последний раз. Ситуацию Иван Жданов назвал провокацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Московский школьник" отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Видео: PiterTV, YouTube/ Томское время, Шорин Константин