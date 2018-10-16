Минюст России: ФБК Навального включен в список иноагентов

НКО признали иностранным агентом.

Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции.

В начале августа 2019 года СК возбудил уголовное дело за легализацию денежных средств, которые в дальнейшем были направлены на финансирование некоммерческого Фонда борьбы с коррупцией. Сотрудники фирмы якобы получили крупную сумму в иностранной и российской валюте. Схема работала с января 2016 года по декабрь 2018-го.

Чиновники считают, что "матпомощь" изначально была добыта преступным путем. В ведомстве добавили, что факт соответствия ФБК иностранным агентам и выполнению их функций - налицо. В некоторых офисах оппозиционного штаба Навального по данному делу даже проводились обыски.

Ранее в рамках расследования на счета ФБК наложили арест, как и на счета связанных с ним физических и юридических лиц. В общей сумме суды "заморозили" около 100 счетов, относящихся к НКО.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля.

Фото: Вконтакте/Алексей Навальный

Видео: Instagram/navalny