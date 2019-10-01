Суд отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Оппозиционеры свою вину не признали.

Коптевский суд Москвы обязал оппозиционеров выплатить ГБУ "Автомобильные дороги" почти 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Истец обратился в суд с требование возместить убытки в размере 11,5 млн рублей после акции 27 июля в Москве. В качестве ответчиков выступили Алексей Навальный и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. В иске говорилось, что в после мероприятия были обнаружены повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства. Также ГБУ "Автомобильные дороги" предоставило полиции 20 машин для перекрытия дорог. В результате этого пришлось проводить дополнительную уборку в местах, где было много людей и приводить в порядок газон.

Суд частично удовлетворил иск и приговорил ответчиков выплатить три миллиона и 402 тысячи рублей. Оппозиционеры свою вину не признали.

Напомним, что акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгородуму проходил в столице 27 июля. В ней приняло участие более 3,5 тыс. человек. В ходе мероприятия сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек.

Фото: Навальный LIVE

Видео: Навальный LIVE