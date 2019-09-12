Еще к 70 соратникам Навального с обысками пришли домой. По данным Леонида Волкова, общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур.

В 43 региональных штабах Навального проходят обыски по делу об отмывании денег. Об этом сообщил его соратник Леонид Волков. Он считает, что цели обысков — "напугать и ограбить".

Таким образом, по липовому делу "об отмывании" сегодня пришли во все штабы Навального в регионах без исключения, кроме только Самары и Уфы, где обыск был позавчера. Леонид Волков

Обыски идут в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Казани, Хабаровске и других городах.

Еще к 70 соратникам Навального с обысками пришли домой. По данным Леонида Волкова, общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур. Всех сотрудников после обысков увозят на допросы в местные подразделения СК РФ в качестве свидетелей по "делу об отмывании".

Силовики связывают следственные действия с делом об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией. Уголовное дело в отношении ФБК было возбуждено 3 августа. Следствие считает, что неизвестные лица получили деньги незаконным путем и положили на разные банковские счета, а с них перечислили организации.