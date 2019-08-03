СКР возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей фондом Навального

В субботу, 3 августа, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о легализации порядка миллиарда рублей против "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили от третьих лиц преступным способом крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Для прикрытия преступления соучастники внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков через московские банкоматы. Однако после этого они перевели деньги на счета фонда якобы осуществив финансирование.

"Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда", – уверили в СКР.

Ранее Piter.TV сообщал, что Навального доставили в больницу с острой аллергической реакцией неизвестного происхождения.

Видео: YouTube / Алексей Навальный