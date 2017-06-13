Навального доставили в больницу с острой аллергической реакцией неизвестного происхождения

Пресс-секретарь политика рассказала, что ранее у него не было аллергии.

Алексея Навального из спецприемника доставили в московскую городскую клиническую больницу №64. Оппозиционному политику поставили диагноз "острая аллергическая реакция"

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что у Навального случился сильный отек лица п покраснение кожи. Также Ярмыш подчеркнула, что задержанный оппозиционер никогда раньше не испытывал таких реакций, а источник аллергии до сих пор не определен.

Напомним, Алексей Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы к несогласованному митингу.

Видео: Politik Talk