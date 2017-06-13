Навального доставили в больницу с острой аллергической реакцией неизвестного происхождения

Алексея Навального из спецприемника доставили в московскую городскую клиническую больницу №64. Оппозиционному политику поставили диагноз "острая аллергическая реакция"
Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что у Навального случился сильный отек лица п покраснение кожи. Также Ярмыш подчеркнула, что задержанный оппозиционер никогда раньше не испытывал таких реакций, а источник аллергии до сих пор не определен.
Напомним, Алексей Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы к несогласованному митингу.
Видео: Politik Talk
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