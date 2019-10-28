"Московский школьник" отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Сведения о питании в московских школах признали недействительными.

Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн рублей. Об этом сообщил Навальный в Twitter.

Навальный связывает подавшую иск компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным. Хотя ранее пресс-служба "Конкорда" опровергали РБК информацию о связи Евгения Пригожина с "Московским школьником".

Иск был подан весной этого года. Истец хотел через суд признать сведения в статье "Чудовищно. Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы" и видеоролике "Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы" не соответствующими действительности.

Минюст России: ФБК Навального включен в список иноагентов.

Видео: Instagram/ navalny_1