  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:29
138
lesjasap
Код вставки плеера

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

0 0

Некоторых членов организации вызвали на допрос.

Следственный комитет России проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией. По данным РБК, представители закона арестовали имущество компании в 30 городах. Нескольких сотрудников организации вызвали на допрос. 

Специалисты проверяют не только кабинеты и офисы ФБК, но и жилые помещения. Оперативники пришли в дома к отдельным должностным лицам. Там они изучают документы, которые могут иметь отношение к расследованию. 

Отметим, что по решению суда арестованы также счета ФБК, которые открыты в кредитных организациях. Это было сделано по ходатайству Следственного комитета. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ФБК Навального включен в список иноагентов.

Фото: Вконтакте/Алексей Навальный

Видео: YouTube/NewSoldat

Теги: обыски, следственный комитет, фбк, штаб навального
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии