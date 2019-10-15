СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Некоторых членов организации вызвали на допрос.

Следственный комитет России проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией. По данным РБК, представители закона арестовали имущество компании в 30 городах. Нескольких сотрудников организации вызвали на допрос.

Специалисты проверяют не только кабинеты и офисы ФБК, но и жилые помещения. Оперативники пришли в дома к отдельным должностным лицам. Там они изучают документы, которые могут иметь отношение к расследованию.

Отметим, что по решению суда арестованы также счета ФБК, которые открыты в кредитных организациях. Это было сделано по ходатайству Следственного комитета.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФБК Навального включен в список иноагентов.

Фото: Вконтакте/Алексей Навальный

Видео: YouTube/NewSoldat