Суд признал банкротом главу радио "Эрмитаж"

Суд первой инстанции вынес определение о признании Бажановой банкротом и ввел реструктуризацию ее долгов.

В пятницу, 10 сентяюря, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом Татьяну Бажанову, гендиректора ЗАО "Радиокомпания "Культура", которое владеет радиостанцией. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел, передает "Фонтанка".

Суд первой инстанции вынес определение о признании Бажановой банкротом и ввел реструктуризацию ее долгов.

Напомним, в апреле 2021-го года в адрес ЗАО "Радиокомпания "Культура" поступил иск о банкротстве. Его подало Агентство по страхованию вкладов. Сумма требований составила более 15 млн рублей. В тяжелый пандемийный 2020-й год радиостанция понесла убытки, поэтому самостоятельно погасить задолженности не представляется возможным

Позже петербургский предприниматель Антон Ромашов был готов погасить долг радиостанции "Эрмитаж". Руководство радиостанции не приняло решение по предложению.

Ранее в галерее Arts Square Gallery пройдет фотовыставка "Грация Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа